دعوة ثلاثية لإنهاء العنف.. أحمد موسى يحذر من أيام صعبة في رفح

في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تقديره للمقال الذي نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا على أهمية المقال وتوقيته الحرج.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية تصاعد الأوضاع في رفح، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تحديات كبيرة.

وأشار إلى المقال المشترك الذي ينادي بضرورة إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر العنف، وأن حل الدولتين يظل السبيل الأمثل لضمان الأمن والسلام للجميع، ولتجنب تكرار المآسي التي شهدتها المنطقة.

ونوه موسى إلى الدعوة العاجلة التي أطلقها قادة مصر وفرنسا والأردن لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، مع التأكيد على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة، وتطرق إلى الوضع الإنساني الخطير في غزة، حيث بدأت المجاعة تهدد حياة السكان، مشددًا على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية وفقًا لقراري مجلس الأمن 2720 و2728.

وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية في غزة، مطالبًا بحمايتهم وتوفير النفاذ الكامل لهم، ومُدينًا الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أهمية جميع المعابر الستة المؤدية إلى غزة، وليس فقط معبر رفح، في إشارة إلى الحاجة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.