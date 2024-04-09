الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دعوة ثلاثية لإنهاء العنف.. أحمد موسى يحذر من أيام صعبة في رفح

أحمد موسى
أحمد موسى

في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تقديره للمقال الذي نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا على أهمية المقال وتوقيته الحرج.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية تصاعد الأوضاع في رفح، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تحديات كبيرة.

وأشار إلى المقال المشترك الذي ينادي بضرورة إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر العنف، وأن حل الدولتين يظل السبيل الأمثل لضمان الأمن والسلام للجميع، ولتجنب تكرار المآسي التي شهدتها المنطقة.

ونوه موسى إلى الدعوة العاجلة التي أطلقها قادة مصر وفرنسا والأردن لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، مع التأكيد على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة، وتطرق إلى الوضع الإنساني الخطير في غزة، حيث بدأت المجاعة تهدد حياة السكان، مشددًا على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية وفقًا لقراري مجلس الأمن 2720 و2728.

وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية في غزة، مطالبًا بحمايتهم وتوفير النفاذ الكامل لهم، ومُدينًا الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أهمية جميع المعابر الستة المؤدية إلى غزة، وليس فقط معبر رفح، في إشارة إلى الحاجة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

معبر رفح رفح أحمد موسى على مسئوليتي قناة صدى البلد السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون غزة الحرب مصر وفرنسا والأردن المساعدات الإنسانية

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

في ليلة طرد رونالدو.. الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر

بهدف قاتل.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في دوري نايل

كهربا يعيد التقدم لـ الأهلي بهدف ثان في شباك إنبي بدوري نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في مضارب بني هاشم.. الملك الوصي الهاشمي: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الاردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلي وإنبي في الدوري

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح