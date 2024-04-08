الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: رسائل الرئيس السيسي في الولاية الجديدة تعكس استراتيجية طموحة تليق بمصر الحديثة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أن حفل إفطار الأسرة المصرية، عكس للجميع حجم الترابط الذي يجمع المصريين ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، منوهًا بأن الحفل بمثابة نموذج مصغر للمجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، وحرص الرئيس على إقامة الإفطار كل عام منذ الدعوة الأولى في 2017 يعكس رغبة حقيقية في خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري.

وقال "الشاذلي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي، تشكل في مضمونها ملامح الجمهورية الجديدة والدولة العصرية المدنية الحديثة التي يطمح إليها المصريون، مشيرًا إلى أنه خاطب المصريين ـ كالعادة ـ بشفافية وصراحة وصدق، وكانت كلمته ترسيحًا للاستراتيجية التي ستسير عليها الدولة المصرية في الولاية الجديدة.

وثمن عضو مجلس النواب، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الدعوة لاستكمال الحوار الوطني، لافتًا إلى أن تلك الدعوة المتجددة تعكسة رؤية الدولة وتأكيدها على أن وحدة المصريين وحوارهم وتلاقي آرائهم هي السبيل لتجاوز التحديات وللعبور نحو مستقبل واعد في ظل عالم يتشكل الآن بشكل مختلف.

وأكد النائب يوسف الشاذلي أن القيادة السياسية عقدت العزم على المضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف إليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريين، لافتة إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

من جانبه اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذي حدث للجنيه المصري أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير فى الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

 

حفل إفطار الأسرة أفراد الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية 2024 الرئيس السيسي النائب يوسف الشاذلي

مواد متعلقة

برلمانية: كلمة السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية تميزت بالمصارحة والمكاشفة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

مقال مشترك للرئيس السيسى والعاهل الأردنى والرئيس الفرنسى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح