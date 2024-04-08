مسلسل محارب الحلقة 29.. مفاجأة الرداد تواجهه زاهر والفقي

حدثت مواجهة بين الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" والفنانة نيرمين الفقي "جيهان" لتكتشف خطتهم خلال أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل محارب.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 29

لتصل لجيهان مستندات كتب عليها من حسام الجيوشي ليتفاجئ الأخير معلقا "أنا مبعتش حاجة ولا اعرف ورق إيه دة".

ولكن كانت الأوراق بإمضاء عزيز محارب لتتضمن نسخ من المراسلات التي تثبت الصفقات والمعاملات المالية غير القانونية لزوجة العزازي.

حيث وصلت لأيدي محارب مستندات هامة من البلوجر راندا صديقة ابن العزازي ويخطط لاستغلالها للضغط على الجيوشي ولتكون الكارت الرابح بين يديه للحصول على دليل براءته.

لينفعل الجيوشي “بأن ماحدث هذا بسبب طمع جيهان وإصرارها على منع نصيبه من ميراث زوجها مكملا شركة جوزك دي انا السبب في نجاحها”.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 29

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.