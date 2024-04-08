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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش اللبناني يعلن مقتل قيادي بـ"القوات اللبنانية" بعد خطفه الأحد الماضي

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، مساء الاثنين، أن منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل (شمال لبنان) باسكال سليمان، المخطوف منذ الأحد الماضي، قُتِل من قبل الخاطفين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل (شمال لبنان)، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

وقالت قيادة الجيش في بيان: "تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قتل من قبل خاطفيه". 

وأشارت إلى أن قيادة الجيش "تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزي".

وخطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين في منطقة جبيل، منسق "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان خلال عودته إلى منزله بمفرده بعد ظهر الأحد. 

وانتشرت مقاطع صوتية لرجل قال إنه كان يتحدث في تلك اللحظة مع سليمان حينما سمع صوته يخاطب مسلحًا اعترضه، ويطلب منه عدم قتله وأنه أب لأطفال. وأشار المتحدث في المقطع الصوتي إلى أن سليمان اختًطف ويجب بدء البحث عنه.

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