الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المفتى يؤكد: الإنفاق فى سبيل الله يزيل الخوف من قلة المال (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد أن الصدقة برهان، ما يعني أنها حجة ودليل واضح على إيمان المزكي، فإن المنافقين أبعد الناس عن إيثار غيرهم، فتكون الصدقة دليلًا على صحة الإيمان وقوته.

وأضاف "علام"، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، الذي يُبث على قناة الناس الفضائية، أن دفع زكاة المال والتصدق بهذا المال يورث القلب حلاوة الإيمان، ويورثه كذلك الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به، فمن ذاق قلبه برد اليقين بكرم الله عز وجل وذاق قلبه فضله وعظيم عطائه، هان عليه دفع ماله فيما يرضيه سبحانه وتعالى.

وشدد مفتي الجمهورية على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل يعود النفس على حسن الظن بالله عز وجل، ويعودها على عدم الخوف بسبب قلة المال أو الفقر.

شوقي علام المفتي حديث المفتي مفتى الجمهورية النبي محمد الصدقة زكاة المال دفع زكاة المال الانفاق في سبيل الله

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

العوضى يكشف عن الأثر النفسى الذى خلّفه انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

حبس عصابة سرقة عدادات المياه فى مركز أطفيح

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح