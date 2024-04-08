المفتى يؤكد: الإنفاق فى سبيل الله يزيل الخوف من قلة المال (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد أن الصدقة برهان، ما يعني أنها حجة ودليل واضح على إيمان المزكي، فإن المنافقين أبعد الناس عن إيثار غيرهم، فتكون الصدقة دليلًا على صحة الإيمان وقوته.

وأضاف "علام"، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، الذي يُبث على قناة الناس الفضائية، أن دفع زكاة المال والتصدق بهذا المال يورث القلب حلاوة الإيمان، ويورثه كذلك الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به، فمن ذاق قلبه برد اليقين بكرم الله عز وجل وذاق قلبه فضله وعظيم عطائه، هان عليه دفع ماله فيما يرضيه سبحانه وتعالى.

وشدد مفتي الجمهورية على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل يعود النفس على حسن الظن بالله عز وجل، ويعودها على عدم الخوف بسبب قلة المال أو الفقر.