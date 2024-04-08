الإنفاق فى سبيل الله.. المفتى يكشف الطريق نحو الطهارة الروحية والبركة المالية

في حديثه الأخير عبر برنامج "حديث المفتي"، الذي يُبث على قناة الناس الفضائية، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، أهمية الصدقة والزكاة في تعزيز أواصر الرحمة والترابط الاجتماعي.

وشدد مفتي الجمهورية على أن هذه الأعمال الخيرية لا تُعد فقط واجبًا دينيًا، بل هي أيضًا وسيلة لتنقية النفس وزيادة الثروة.

وأضاف "علام" أن الصدقة تُعتبر بمثابة برهان على صدق الإيمان، مستشهدًا بحديث النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي يُحث فيه بلال بن رباح على الإنفاق دون خوف من الفقر، مؤكدًا وعد الله بالزيادة والبركة لمن ينفق في سبيله.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود التي تبذلها قناة الناس لتقديم محتوى ديني متنوع خلال شهر رمضان، حيث تضمنت خارطة البرامج لهذا العام مجموعة غنية من البرامج التي تغطي مختلف جوانب الدين والعلم.