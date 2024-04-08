9 عروض على مسارح الدولة فى العيد.. و«المواجهة والتجوال» يجوب قرى «حياة كريمة»

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك، الذى يشمل العديد من الفعاليات الفنية والعروض المسرحية، حيث جرى إعداد برنامج متميز ينطلق من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، بالقاهرة والمحافظات والمناطق الحدودية والإسكان بديل العشوائيات.

ويقدم البيت الفنى للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، ٩ عروض مسرحية بدءًا من ثانى أيام العيد، وتقدم فرقة المسرح القومى عرض «رصاصة فى القلب»، إعداد وإخراج مروان عزب، فى التاسعة مساءً، على المسرح القومى بالعتبة، وتقدم فرقة «المسرح الكوميدى» عرض «يوم عاصم جدًا»، إخراج عمرو حسان، فى التاسعة مساءً، على مسرح السلام، بشارع قصر العينى.

وعلى «مسرح الغد»، تعرض مسرحية «النقطة العميا»، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، فى الثامنة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة، وتُقدم فرقة «مسرح الشباب» عرض «قبل الخروج»، إخراج هانى السيد، على مسرح «أوبرا ملك»، فى الثامنة مساءً.

وتعرض فرقة «مسرح القاهرة للعرائس»، «الليلة الكبيرة»، إخراج الراحل صلاح السقا، فى السابعة مساءً، على مسرح «القاهرة للعرائس»، بالعتبة، وتُقدم فرقة «المسرح القومى» عرض «نور فى عالم البحور»، إخراج شادى الدالى، وذلك فى السابعة مساءً على مسرح «متروبول»، بالعتبة.

وعلى قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة يقدم عرض «فريدة»، تمثيل عايدة فهمى، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك فى الثامنة مساءً من ثانى أيام العيد.

كما تشهد مدينة الإسكندرية افتتاح فرقة «مسرح الإسكندرية» عرضها الجديد «حازم حاسم جدًا»، إخراج محمد مرسى، فى الثامنة مساءً، على مسرح «ليسيه الحرية».

ويقدم مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» عروضه بدءًا من اليوم الثانى لعيد الفطر، وتستمر حتى ٢٥ مايو المقبل فى ٥ محافظات، ضمن خطته لتقديم العروض بالقرى التى تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمناطق الحدودية، حيث يقدم العرض المسرحى «توته توته» فى ٢٠ قرية من قرى «حياة كريمة» فى محافظتى الفيوم وسوهاج، ومنطقة حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

بالإضافة إلى تقديم العرض المسرحى «السمسمية» كتابة وإخراج سعيد سليمان، على «المسرح العائم الصغير»، بالمنيل فى التاسعة مساءً ضمن مبادرة «ولد هنا».

وتنطلق عروض السيرك القومى بالعجوزة، التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، من أول أيام عيد الفطر، إلى جانب تقديم العرض المسرحى «مملكة السحر والأسرار» بقاعة صلاح جاهين، وعرض «قمر الغجر» على مسرح البالون.

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتنظم حفلًا فنيًا بقصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب احتفالية أخرى بساحة العلم بالطور، بمشاركة فرقتى «التلقائيين» و«الأطفال للفنون الشعبية»، التابعتين لفرع ثقافة جنوب سيناء، وفى الوادى الجديد تقدم الهيئة عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية، بقصر ثقافة الخارجة، كما تُشارك فرق الهيئة للفنون الشعبية والموسيقى العربية، فى احتفالات المحافظات بعيد الفطر، فى الحدائق والمتنزهات، إلى جانب عروضها داخل القصور على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عروض مشروع «سينما الشعب»، والتى تقدم ٣ عروض من أفلام الموسم بأسعار مخفضة.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة بالإسكان بديل العشوائيات «الأسمرات، الخيالة، أهالينا، المحروسة»، حيث تتضمن عروضًا فنية متميزة للتنورة، وعروضًا للعرائس والفنون الشعبية، وورش عمل للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية، وورشًا ثقافية، وندوات توعوية، وذلك بهدف نشر الوعى والتثقيف بين سكان الإسكان البديل، وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.