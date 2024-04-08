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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بمحكمة العدل الدولية.. محامي نيكاراغوا يدعو ألمانيا بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

شدد محام يمثل نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية على الحاجة "العاجلة" لأن توقف ألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلا إن إمدادات الأسلحة هذه يمكن أن تجعل البلاد "متواطئة" في الإبادة الجماعية المزعومة في غزة.

وطلبت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من محكمة العدل الدولية الموافقة على سلسلة من الإجراءات المؤقتة بما في ذلك أمر لألمانيا "بتعليق فوري" مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

 

فشل منع وقمع جريمة الابادة الجماعية 

 

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وقال آلان بيليه، وهو محام فرنسي وأستاذ القانون الدولي في جامعة باريس نانتير، أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة إن نيكاراغوا "لا تتهم ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة" بل "تفشل في التزامها بمنع و قمع جريمة الإبادة الجماعية".

وقال إن ألمانيا "لديها فهم كامل للمخاطر" التي قد تستخدمها الأسلحة "التي تزودها إسرائيل" لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وسلط بيليه الضوء على المادة 3 من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تصنف التواطؤ في الإبادة الجماعية كجريمة يعاقب عليها، بحجة أن المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل "مباشرة من تعريف" التواطؤ "المنصوص عليه في المادة 3".

واتهم كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، سفير نيكاراغوا لدى هولندا، الشركات العسكرية الألمانية "بالتربح بشكل مباشر من الوضع"، وأخبر المحكمة أن أسعار أسهمها ارتفعت خلال الأشهر الستة من الحرب في غزة. وأكد غوميز أن الدولة الأوروبية "لا يمكنها إلا أن تدرك" أن الأسلحة التي "تزودها" لإسرائيل تستخدم في الهجمات في غزة.

ووصف السفير والمحامي الإمدادات المضمونة من الأسلحة من ألمانيا بأنها "حاسمة في سعي إسرائيل إلى شن هجمات على غزة".

وفي السياق ذاته، مع اختتام جلسة يوم الاثنين، يستعد الفريق القانوني الألماني الآن لعرض قضيته أمام المحكمة يوم الثلاثاءن وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

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