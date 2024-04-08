328 شاحنة تدخل قطاع غزة اليوم عبر منفذى رفح وكرم أبوسالم

تواصل مصر استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بجانب استمرار إدخال المساعدات للسكان المحاصرين من الاحتلال.

وأظهرت حركة العبور من منفذي رفح وكرم أبوسالم اليوم دخول 44 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منفذ رفح البري، فيما بلغ عدد شاحنات المساعدات الغذائية التي دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبوسالم 284 شاحنة.

وبهذا بلغ إجمالي شاحنات المساعدات من معبري رفح وكرم أبوسالم التي دخلت قطاع غزة حتى الآن 328 شاحنة.

كما دخلت 6 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، فيما بلغ عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر اليوم وحتى الآن عبر منفذ رفح 15 شخصًا.

يأتي ارتفاع حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة بالتزامن مع الجولة الجديدة من مفاوضات القاهرة والتي انطلقت أمس وسط تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، بعد انسحاب معظم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس من مدينة خان يونس وبدء عودة السكان إليها.

مصر تواصل تقديم الدعم للمرضى الفلسطينيين

وكانت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة قالت في بيان لها أمس، إنه حرصت منذ بدء خروج الجرحى والمرضى والمصابين لتلقي العلاج في مستشفيات مصر على إيفاد لجنة إلى العريش لتباشر عملها، انطلاقًا من معبر رفح البري لمتابعة شئون دخول الجرحى والمرضى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتولت اللجنة إتمام كل إجراءات دخول الجرحى عبر التنسيق المباشر مع كل الجهات المعنية المختصة ومع وزارة الصحة المصرية لإلحاقهم بالمشافي المصرية، وذلك برعاية شاملة من القيادة المصرية، وأفرزت السفارة مناديب في عدد من المستشفيات التي يتواجد بها الجرحى والمصابون خلال تلقيهم العلاج في المشافي المصرية.

كما نظمت السفارة زيارات دورية للاطلاع على أوضاع الجرحى بالمستشفيات المصرية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لهم ولمرافقيهم في كل محافظات الجمهورية، وتولت السفارة متابعة وتسكين من انتهى من العلاج في مساكن الاستشفاء التابعة لمحافظة شمال سيناء ومقار وزارة التضامن الاجتماعي في القاهرة، كما قامت السفارة بالتشبيك مع المؤسسات الإغاثية المختلفة لتوزيع المساعدات المالية للعالقين والجرحى والمرضى وفق آلية الدعم المباشر من المتبرع إلى المستفيد.

وقامت السفارة بمتابعة وزيارة أكثر من ثمانين مستشفى ومركز استشفاء موزّعة في الجمهورية ولعدة مرات، كما قامت بتوجيه تقديم الدعم إلى 3400 جريح ومريض و6500 مرافق للجرحى والمرضى، بالإضافة إلى مساهمة السفارة في تجهيز أربع بنايات لاستقبال المواطنين المتواجدين في مدينة العريش والشيخ زويّد وبئر العبد بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وبالتنسيق الكامل مع عطوفة محافظ شمال سيناء، مشكورًا لما قدمه من خدمات جليلة مستمرة لأبناء شعبنا من العالقين والجرحى والمرضى وتسهيل ادخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.