الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الثاني للفصح

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأربعاء الثاني للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "تَعالَيا فَانظُرا المَوضِعَ الَّذي كانَ قد وُضِعَ] الرّب [فيه" ... تعاليا فانظرا الموضع الّذي دُوِّن فيه العمل الضامن قيامتَكم. تعاليا فانظرا الموضع الّذي فيه كفّن الموت. تعاليا فانظرا الموضع الّذي فيه الجسد، الّذي ليس من زرع بشر، قد أعطى العديد من السنابل للأبديّة..." لا تَخافا! اِذْهَبا فَقُولا لِإِخوَتي، يَمضوا إِلى الجَليل، فهُناكَ يَرَونَني".

هذا ما قاله الربّ للمرأتَين. والآن أيضًا، عند حافّة جرن المعموديّة، يقف غير مرئيًّا قرب المؤمنين، فيقبّل المعمّدين الجُدد كإخوة ورفاق... ويملأ قلوبهم وأنفسهم بالفرح والبهجة. يغسل أرجاسهم في ينابيع نعمته. ويمسح بعطر الرُّوح أولئك الّذين وُلِدوا من جديد. يصبح الربّ مغذّيهم وغذاءَهم. يؤمّن لخدّامه حصّتهم من الغذاء الروحيّ. يقول لجميع المؤمنين: "خذوا، كلوا من خبز السماء، تلقوا الينبوع المتدفّق من جنبي، الينبوع الّذي يُشرب منه دائمًا بدون أن يجفَّ أبدًا. أنتم الجياع، اشبعوا؛ أنتم العطاش، واسكروا من خمرٍ رصينٍ وخلاصيّ".

هذا وزار وفد رفيع المستوى من الكنيستين المارونية، والأرمن الكاثوليك، برئاسة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.