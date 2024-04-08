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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر ملخص الحلقة 13

مسلسل جودر
مسلسل جودر

مسلسل جودر للنجم ياسر جلال تصدر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جودر خلال السطور التالية.

مسلسل جودر ملخص الحلقة 13

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جودر، بمساهمة الفنانة ياسمين رئيس التي تجسد شخصية شهرزاد في تعافى زوجها الملك شهريار (ياسر جلال)، من صدمة الخيانة.

واتفقت شهرزاد مع شهريار على تقديم عرض تمثيلي يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة وعندما استمع شهريار وشاهد العرض التمثيلي أصيب بالصدمة، وغضب غضبا شديدا.

غضب ياسر جلال الذي يجسد شخصية شهريار مما فعلته ياسمين رئيس (شهرزاد) ويقول لها “كيف تفعلي هذا وتكسري هيبتي أمام المدعوين بالحفلة؟”.

واعتذرت له شهرزاد أمام الجميع، وحاولت أن توضح سبب ما فعلته موضحة أنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يمضي حياته وفعلت ذلك حتى لو كلفها الأمر موتها او قتلها على يد مسرور السياف.

ووصل ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر وأحمد بدير الذي يجسد شخصية الملك عبد الأحد إلى المغرب لاستعداد جودر لفتح الرصد، وخلال الأحداث وقعت جوهرة (تارا عماد) فى غرام جودر.

وتتوالى الأحداث راقبت شواهي (نور اللبنانية) خطوات جودر وعبد الأحد بعد ان علمت سر فتح الرصد على يد جودر، وهو قص أظافر وشعر الملك عبد الأحد وتحولهم لبخور.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الرابعة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

موعد اعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 13

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

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ياسر جلال يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل "جودر"

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مسلسل جودر تفاصيل الحلقة 13.. شهرزاد تثير غضب شهريار

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موعد اعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 13

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