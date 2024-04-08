الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائبة حماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك، لعام 1445هــ، داعية المولي عز وجل أن يعيده على المصريين والأشقاء في الوطن العربي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك


وقالت النائبة نيفين حمدي في تهنئتها، “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة أسوان، أتقدم إليكم فخامة الرئيس بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار وأن يكون مدخلًا لبلوغ مصر وشعبها بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان، حمى الله مصر ووقاكم من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير".

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موعد العيد فلكيا ورسائل تهنئة للأسرة والأصدقاء


ووجهت نائبة حماة الوطن، التهنئة القلبية إلى  المصريين جميعا والاشقاء العرب، بالمناسبة المباركة سائلة الله عز وجل أن يجعله عيد أمن وخير يعم على مصرنا وشعبنا الحبيب.

وأضافت نيفين حمدي، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي الرشيدة قادرة أن تضيف إلى ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها ليبلغ شعبها ما يصبوا إليه من آمال وطموحات، مؤكدة على نعمة الإحساس بالعيد في وطن محمي برجال عظماء مخلصون من أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة.. وكل عام ومصرنا الغالية بأمن وأمان وسلام واستقرار.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي برقيته بهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله، عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

تهنئة النائبة نيفين حمدي لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب حزب حماة الوطن عيد الفطر

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