الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

في نسختها الثانية.. انعقاد لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة جنوب الوادي

لجنة تحكيم جائزة
لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة جنوب الوادي -عبر الفيديو كونفرانس- لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة في نسختها الثانية.

وذلك بحضور د. أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، د. أشرف عبد الباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي.

تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي

وفي هذا الإطار أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الهدف من منظومة الجوائز الداخلية، هو تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي ".

نشر ثقافة الجودة والتميز 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الجائزة تعمل على إشاعة جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتعمل على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، حيث تتمثل أهداف الجائزة في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، الموظفين، مع تغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة.

يشار إلى تقدم عدد 17 كلية في فئة " الكليات الحكومية" ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات تمهيدا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024.

تم إطلاق جائزة التميز الحكومى تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

ويعد الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

 

جائزة مصر للتميز لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية جامعة جنوب الوادي التميز الحكومي

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