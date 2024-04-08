نيكاراجوا لمحكمة العدل: لسنا قلقين بشأن أى ضغوط علينا بسبب رفضنا حرب غزة

طالبت دولة نيكاراجوا، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي للأمم المتحدة بإجبار ألمانيا على وقف مساعدتها العسكرية لإسرائيل.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وطالبت نيكاراجوا محكمة العدل بإلزام ألمانيا بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا، مؤكدة أنه منذ تقديم دعوى جنوب إفريقيا لم يحدث أي شيء لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية "نأمل أن تقبل ألمانيا قرارات المحكمة بشأن الدعوى التي قدمناها".

وأكد الفريق القانوني أن الولايات المتحدة وألمانيا هما الداعمتان الرئيسيتان لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن لا تقبل بصلاحيات المحكمة، لذا لا يمكن رفع دعوى عليها بمحكمة العدل الدولية.

وشدد الفريق القانوني لنيكاراجوا، على أن ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، مشيرًا إلى أن مبيعات الأسلحة الألمانية "لإسرائيل" ارتفعت خلال فترة الحرب بدلًا من أن تتوقف، كما أن ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلًا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان بغزة.

وتابع "ألمانيا تحاول إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة رغم أن الولايات المتحدة وألمانيا هما الداعمتان الرئيسيتان لإسرائيل".

وأكد الفريق القانوني لنيكاراجوا أنهم غير قلقين بشأن أي ضغوط عليهم وما يهمهم هو احترام القانون الدولي ومساعدة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية "الإسرائيلية" بغزة.

وأضاف "ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وشدد الفريق القانوني على أنه للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال، وما حدث في 7 أكتوبر لم يحصل من فراغ وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ33207 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 33207 شهداء و75933 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ185 على قطاع غزة.

وأكدت الصحة وصول المستشفيات 32 شهيدًا و47 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف البيان "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".