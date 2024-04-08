الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

جدول فطار رمضان.. وصفة صينية القرنبيط فى الفرن اقتصادية ولذيذة جربيها

القرنبيط فى الفرن
القرنبيط فى الفرن

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

جدول فطار رمضان.. وصفة اقتصادية ولذيذة جربيها 

مكونات صينية القرنبيط فى الفرن

1 ثمرة قرنبيط صغيرة.

من 5 لـ 6 بيضات حسب كمية القرنبيط.

بصل أخضر.

كزبرة.

بقدونس أخضر.

4 ملاعق كبار دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

½ كوب ماء فاتر.

كمون.

ملح.

كزبرة.

فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة سمن سائح.

جبن رومى مبشور.

طريقة عمل الوصفة:

طريقة عمل صينية القرنبيط فى الفرن

اسلقي القرنبيط مع ملح وكمون وثمرة بصل.

افرمي القرنبيط بعد السلط قطع صغيرة ويمكنك وضعه فى الكبة.

ادهنى الصنية بمادة دهنية، ثم ضعي القرنبيط المفروم.

اخلطى البيض مع ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة.

 اخلطى الدقيق مع البيكنج باودر فى الماء.

اخلطى البصل الأخضر والكزبرة الخضراء والبقدونس مع بعضهم وعليهم كمون وملح وكزبرة ناشفة.

ضيفي سائل الدقيق على البيض، ونضيفها على خليط الخضرة، وكله يضاف فوق بايركس القرنبيط، ثم نضيف ملعقتى سمن سائح.

يوضع فى الفرن لمدة 30 دقيقة.

القرنبيط يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم 

ومن فوائد القرنبيط انه يحتوي القرنبيط على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، إضافة إلى أنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم. 

جدول فطار رمضان.. طريقة تحضير سلطة السلمون بمكعبات القرع تحميك من أمراض القلب

جدول فطار رمضان 2024.. طريقة عمل سمبوسك بحشو مختلفة وسلطة بمكون رئيسي

ما علاقة تناول القرنبيط بسرطان الثدي 

يساعد في علاج سرطان الثدي، حيث ذكرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول القنبيط والبروكلي يمكن أن يجعل المصابة بسرطان الثدي لديها قدرة أكبر على الشفاء.

جدول فطار رمضان رمضان صينية القرنبيط فى الفرن فوائد القرنبيط جدل فطار رمضان اكل رمضان اكلات رمضان 2024

مواد متعلقة

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

العطار: المحكمة الدولية حسمت أزمة كهربا ومجاهد يعمل بشكل منفرد

ما الحكمة أن يكون الله حليمًا مع الصهاينة؟ شيخ الأزهر يجيب

منافس الأهلى.. تقارير: رئيس مازيمبى الكونغولى يعلن رحيله عن منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح