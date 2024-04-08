جدول فطار رمضان.. وصفة صينية القرنبيط فى الفرن اقتصادية ولذيذة جربيها

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

جدول فطار رمضان.. وصفة اقتصادية ولذيذة جربيها

مكونات صينية القرنبيط فى الفرن

1 ثمرة قرنبيط صغيرة.

من 5 لـ 6 بيضات حسب كمية القرنبيط.

بصل أخضر.

كزبرة.

بقدونس أخضر.

4 ملاعق كبار دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

½ كوب ماء فاتر.

كمون.

ملح.

كزبرة.

فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة سمن سائح.

جبن رومى مبشور.

طريقة عمل الوصفة:

طريقة عمل صينية القرنبيط فى الفرن

اسلقي القرنبيط مع ملح وكمون وثمرة بصل.

افرمي القرنبيط بعد السلط قطع صغيرة ويمكنك وضعه فى الكبة.

ادهنى الصنية بمادة دهنية، ثم ضعي القرنبيط المفروم.

اخلطى البيض مع ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة.

اخلطى الدقيق مع البيكنج باودر فى الماء.

اخلطى البصل الأخضر والكزبرة الخضراء والبقدونس مع بعضهم وعليهم كمون وملح وكزبرة ناشفة.

ضيفي سائل الدقيق على البيض، ونضيفها على خليط الخضرة، وكله يضاف فوق بايركس القرنبيط، ثم نضيف ملعقتى سمن سائح.

يوضع فى الفرن لمدة 30 دقيقة.

القرنبيط يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم

ومن فوائد القرنبيط انه يحتوي القرنبيط على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، إضافة إلى أنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم.

ما علاقة تناول القرنبيط بسرطان الثدي

يساعد في علاج سرطان الثدي، حيث ذكرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول القنبيط والبروكلي يمكن أن يجعل المصابة بسرطان الثدي لديها قدرة أكبر على الشفاء.