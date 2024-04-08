موعد عيد الفطر المبارك 2024.. وأبرز رسائل التهنئة

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024، لتقرر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤.. وأبرز رسائل التهنئة

وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم يبحث العديد من المواطنين عن رسائل عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤ وترصدها الدستور كاملة خلال التقرير التالي:

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تهنئة عيد الفطر 2024

- عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي الراحة أكبر يارب.

- أتمنى أن يكون عيد الفطر المبارك مليئًا بالخير واليُمن والبركات على الجميع.

- عندما يحل عيد الفطر المبارك، ينبعث الفرح والسعادة في قلوب المسلمين حول العالم.

- اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

- عيد فطر سعيد عليكم أعاده الله عليكم أعواما كثيرة متتالية وكل عام وأنتم فى خير.

- أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعله فرصة للتقرب إلى الله ولـ التواصل والمحبة بيننا.

- نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.

- أتم الله بالعيد فرحتكم، وأسعد أيامكم، وأقر عينكم بنصرة أمتكم، وأعيادا كثيرا متتالية بلغكم، كل عام وأنت فى خير.

- لا يكتمل عيدى إلا بوجودك، وتسعد أيامى برؤيتك، كل عيد وأنت سعادتى وبهجة أيامى وعيد فطر مبارك عليك يا صديقى.

- إنه وقت تجديد الروح والتقرب إلى الله، وأيضًا وقت التواصل وتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباب عيد سعيد.

موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة:

تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:48 صباحًا

موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الجيزة:

تقام صلاة عيد الفطر في تمام 5:58 صباحًا.