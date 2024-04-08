المناسترلي: تطوير مصانع قطاع الأعمال تسهم في زيادة الإنتاجية وضبط الأسواق

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئىة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن القطاع العام في مصر يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث يعتبر تطوير مصانع شركات هذا القطاع أمرًا ضروريًا للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع مستوى التنافسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحسين مصانع الشركات في قطاع الأعمال العام، يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحسين الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه من خلال تحديث وتطوير مصانع الشركات، يمكن تحسين جودة المنتجات المصرية وجعلها تنافسية على المستوى الدولي، مما يسهم في زيادة صادرات مصر وتعزيز العلامة التجارية للبلاد.

وأوضح أن تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، يعتبر جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يزيد من جاذبية مصر كوجهة استثمارية مهمة.

وأكد أنه من خلال تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، يمكن تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار في عمليات الإنتاج، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضح أنه يمكن لتطوير مصانع الشركات العامة أن يسهم في دعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويحد من الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أنه بتحديث وتطوير مصانع الشركات، يمكن تحسين بيئة العمل وتوفير ظروف عمل أفضل للعاملين، مما يزيد من إنتاجيتهم ويعزز رضاهم وولاءهم للشركة.

وأوضح أنه يمكن لتحسين مصانع الشركات أن يسهم في تبني ممارسات صديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يحافظ على الموارد الطبيعية ويحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

وأكد أن تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام في مصر يعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لدعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح مستقبل أفضل لمصر وشعبها