الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على "الصحراوى الشرقى" بسوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، انقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة تباع بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى المستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعد المدير لفرقة الشرقة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحرواى الشرقى ووجود متوفى ومصاب، وتم الدفع بالمعدات ورفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفـي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو محمد ص م ا 20 سنة سائق ومقيم  أسيوط بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مستقلها المدعو علي م ح ع 26 سنة تباع ومقيم بذات العنوان "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام.

وبسؤال المصاب أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس محكمة التحريات مصرع سائق الصحراوى الشرقى بسوهاج سوهاج

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