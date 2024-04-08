بسبب خلافات الجيرة.. إصابة عامل زراعي برش خرطوش في سوهاج

أصيب عامل زراعى برش خرطوش بالفخذين والظهر، أثناء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز البلينا، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

إصابة عامل زراعى برش خرطوش بسبب خلافات الجيرة بالبلينا سوهاج

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز البلينا بسبب خلافات الجوار وإصابة عامل برش خرطوش وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو السيد ج ا ح32 سنة عامل زراعى إلى مستشفى البلينا المركزى مصابًا "برش خرطوش بالفخذين والظهر" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز البلينا.

وبسؤال المصاب عمر م ع ع - 19 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ونجل عمه عبد الله ا ع ع 18 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة الأول مما نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد الأول وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.