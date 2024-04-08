عاجل.. حزب الله يعلن شن 4 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الأحد.

وقال حزب الله في لبيان له عبر قناته على تليجرام، إنه شن 4 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، جاءت الكالتالي:



قال حزب الله إنه استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البقاع.