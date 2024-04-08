الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" يستقطبون عديمي المعرفة

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن طائفة الحشاشين والجماعات المتطرفة حينما تجند أحدًا تقدم خدمات في البداية ويؤسس لفكرة التميز.

وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "يبدأ يقول نحن عالم متميز نحن طاهرون في مواجهة الدنس الذي يمثل العالم أجمع، فكرة الرفقة المؤمنة التي تحدث عنها سيد قطب في كتاب معالم في الطريق".

وأشار إلى أن السحر يأتي من فكرة سرية الدعوة، متابعًا: "حينما ترتبط المسألة بفكرة الأسرار وأنك الوحيد المطلع على هذا السر، وتستطيع أن تأتي إلينا فأنت أدخلته من الباب السحري والإنسان يميل إلى عالم الأسرار وعالم أن يكون مميزًا منذ البداية واختلف عن الآخرين".

وتابع: "يبدأ الاستقطاب من هنا ويصعد السلم درجة درجة ويبدأون من فترات مبكرة، ويستغلون فترة فراغ عند الشاب أو الفتاة ويحاولون أن يكونوا هم الحاضن البديل في هذه المرحلة، ثم التدرج والبعض ينقلب على هذه الأفكار ويرفض أن يكون مطيعًا حين يرى التناقض بين الاعتقاد والسلوك".

 ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

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