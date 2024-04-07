رئيس حقوق الإنسان بالنواب: المجتمع الدولى وواشنطن مطالبون بتنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع بغزة

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مشيدًا بتشديد الرئيس السيسي على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

كما أشاد "رضوان" في بيان له أصدره اليوم بتشديد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وتحذيره من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا أن المواقف التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع فى دعمها والعمل على تنفيذها؛ لأنها تكفل إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذى استمر لعقود طويلة.

تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

قال النائب طارق رضوان، إن رؤية مصر التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام العالم كله تتمثل فى ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ما تطالب به مصر هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي قد صرح بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة؛ لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.