شوقى علام: الكرم والجود لا يتصف بهما إلا من شرفت منزلته وسما قدره

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله عز وجل وصف أنبياءه بصفة الكرم، فقال سبحانه وتعالى: "جاءهم رسول كريم"، وقال سبحانه وتعالى في الملائكة: "كرام بررة".

وأضاف "علام" خلال برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الناس"، أن صفتي الجود والكرم لا يوصف بهما إلا من شرفت منزلته وسما قدره، مشيرًا إلى أن الإسلام أضفى على الكرم والجود معايير جديدة ووجههما نحو مقاصد سامية ومعانٍ روحية.

وتابع: "فلم يعد الكريم يحصر غايته في الفخر والثناء وإنما سمت نفسه عن أدران الرياء حب السمعة واتجه بعد ذلك إلى الله مخلصًا ببذله وإتقانه لما يعمل من أعمال من النفقة وغيرها من الصدقات لينال حسن الثواب والجزاء في الآخرة".