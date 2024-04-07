الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تامر عبدالمنعم: لو حمو بيكا فنان يبقى نمرة القرد مع القرداتي "فن"

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما قال الأخير للفنان تامر عبدالمنعم، "شوف حد ينضفلك قلبك"، فكان الرد عليه بالتهكم على جهله بعدم معرفة القراءة والكتابة، حيث قال له "شوف حد يقرالك".

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده بس عليه".

وردا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، عن الأشهر بينهما، لأنهما فنانين ومعيار النجاح الشهرة، أضاف عبدالمنعم: "أنا فنان، إنما حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، والناس دي تتفرج عليه فنان دي كلمة كبيرة".

وتابع: "لما قلت إن في بعض من الجيل الجديد يعرفوا بيكا أكتر من العندليب مكنش معناه انه فنان هو بس معروف، والنجوم عندنا في مصر قليلين للغاية، ميكملوش 15 واحد على بعض وأكيد حمو بيكا مش منهم، والنجوم دي زي منير ودياب مثلا في الغنا".

وبالنسبة لمشاهدات بيكا الكبيرة، أوضح أن كل ما يشاهد جدير بالمشاهدة ولو كنت أنا النقيب مكنتش اديته التصريح ولو كنت الرقيب مخلتوش يغنين لأن اللي بيعمله ده مش غنا أساسا".

واستطرد: "مبحبش المهرجانات لكن في بعض من مؤديها بيغنوا بشكل كويس، زي عمر كمال، وحسن شاكوش"، مشيرًا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.

تامر عبدالمنعم حموبيكا المهرجانات العرافة بسمة وهبة

مواد متعلقة

أحمد الطيب يكشف لـ"العرافة" حقيقة رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

تعرف على فوائد العسل الأبيض للبشرة

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

إجازة البنوك في عيد الفطر 2024 وموعد عودة العمل رسميًا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل