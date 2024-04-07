تامر عبدالمنعم: لو حمو بيكا فنان يبقى نمرة القرد مع القرداتي "فن"

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما قال الأخير للفنان تامر عبدالمنعم، "شوف حد ينضفلك قلبك"، فكان الرد عليه بالتهكم على جهله بعدم معرفة القراءة والكتابة، حيث قال له "شوف حد يقرالك".

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده بس عليه".

وردا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، عن الأشهر بينهما، لأنهما فنانين ومعيار النجاح الشهرة، أضاف عبدالمنعم: "أنا فنان، إنما حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، والناس دي تتفرج عليه فنان دي كلمة كبيرة".

وتابع: "لما قلت إن في بعض من الجيل الجديد يعرفوا بيكا أكتر من العندليب مكنش معناه انه فنان هو بس معروف، والنجوم عندنا في مصر قليلين للغاية، ميكملوش 15 واحد على بعض وأكيد حمو بيكا مش منهم، والنجوم دي زي منير ودياب مثلا في الغنا".

وبالنسبة لمشاهدات بيكا الكبيرة، أوضح أن كل ما يشاهد جدير بالمشاهدة ولو كنت أنا النقيب مكنتش اديته التصريح ولو كنت الرقيب مخلتوش يغنين لأن اللي بيعمله ده مش غنا أساسا".

واستطرد: "مبحبش المهرجانات لكن في بعض من مؤديها بيغنوا بشكل كويس، زي عمر كمال، وحسن شاكوش"، مشيرًا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.