إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

وقعت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز سوهاج استخدمت فيها "السكاكين"، أسفرت عن إصابة 3 مواطنين بجروح طعنية وقطعية وكدمات، بسبب خلافات الجيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية.

كشفت المعاينة والفحص، وقوع مشاجرة، وتمت السيطرة على المشاجرة، والتحفظ على المصابين وضبط 2 من المشاركين في المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.