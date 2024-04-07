ضبط 5 متهمين في مشاجرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين نجار مسلح مصاب بجرح طعني بالصدر وعاطل بجرح قطعي وفران مصاب بكدمه بفروة الرأس.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة بين طرف أول “ عمرو. ر ”، 35 سنة، نجار مسلح مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري ونجل عمومته “محمد. ا ”، 25 سنة عاطل مصابًا بجرح قطعي باليد اليمني " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام.

وبين “طرف ثان “ إسلام. ا ”، 21 سنة، ميكانيكي، وشقيقيه ”عماد. ا "، 21 سنة فران، مصابًا بكدمة بفروة الرأس “ زياد. ا ”، 19 سنة طالب الطرفان.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.