الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 10 خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسيوط

مشاجرة
مشاجرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وطرف ثان: 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة الزراعية، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة: 12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش"، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الطلقات مختلفة الأعيرة بنادق آلية مشاجرة مركز شرطة أسيوط

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