بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 10 خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسيوط
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.
تفاصيل الواقعة
بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وطرف ثان: 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة الزراعية، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة: 12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش"، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.