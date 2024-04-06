مسلسل صدفة الحلقة 26.. مشاجرة بين رباب ممتاز وصاصا

تنوعت تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل صدفة، وكشفت الحلقة 26 عن مشاجرة كبيرة بين رباب ممتاز وبين أحمد أبو زيد، وترصد الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل المشاجرة بين الثنائي، وفى هذا السياق تكشف الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل جديدة من الحلقة 26 قبل إذاعة الحلقة 27 اليوم.

مسلسل صدفة الحلقة 27

حدثت مشاجرة بين "صاصا - أحمد أبو زيد"، و"نوجا - رباب ممتاز"، بسبب عدم تنفيذها لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وسيارة باسمه بعد زواجهما ونوجا تتهم صاصا بأنه تزوجها فقط من أجل مالها ليخبرها أنه لا يحبها و طلق صاصا زوجته نوجا لتطلق والدته رحاب الجمل زغرودة فرحا بانفصالهما.

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج حول معلمة تاريخ فى مدرسة دولية وتسعى الى تعديل سلوك الطلاب بالاضافة إلى التدخل فى حياتهم والعمل على توزانها حتى ذاع صيتها وطلب وزير التربية والتعليم مقابلتها.

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مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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