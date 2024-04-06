تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

تستكمل جهات النيابة العامة إجراءاتها في سرقة 2 مليون جنيه من سيارة بالقاهرة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهمين

وخلال التحقيقات أقر المتهم بأنه بسبب ضائقة مالية خطط لسرقة السيارات ومتعلقات السيارات.

وتابع المتهم: “كنت افتح العربية وأقشطها وأمشي، ويوم الواقعة لقت العربية فيها 2 مليون جنيه سرقتهم ومشيت”.

التحريات

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم لديه سوابق جنائية، واعترف بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها في نطاق القسم. وعندما واجهته السلطات اعترف بأنه ارتكب الجريمة عن طريق كسر الزجاج، واعترف بأنه أنفق جزءًا من المبلغ المالي على احتياجاته الشخصية. وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحقيقات حول الواقعة، وطلبت التحقق من سجله الجنائي لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.