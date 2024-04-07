الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميًا

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءًا من اليوم الأحد، إلى عدد 300 شاحنة يوميًا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.

وأضاف رشوان أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، قد بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.

 

 19.354 شاحنة دخلت غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأوضح رئيس "الاستعلامات" أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ 19.354 شاحنة، حملت 19.952 طن مواد طبية، و10.435 طن من الوقود، و123.453 طن من المواد الغذائية، و26.692 طن من المياه، و44.103 مواد إغاثية أخرى، و2.023 طن من الخيام والمشمعات، وعدد 123 سيارة إسعاف مجهزة.

وبالإضافة لما سبق، فقد دخل إلى مصر من قطاع غزة للعلاج 3.764 مصاب ومريض، ومعهم 6.191 مرافق، وعدد 66.759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، وكذلك 6.330 من المصريين.

وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددًا على إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الدائم من أجل زيادتها بالقدر المطلوب والمناسب، لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليهم قبل 6 أشهر.

مصر , الرئيس السيسي قطاع غزة الدكتور ضياء رشوان فلسطين

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