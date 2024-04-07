الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

النائب عمرو عكاشة: رسائل الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية تهدف لطمأنة الشعب

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الحوار الوطني واستكمال الانفتاح السياسي، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، تستهدف إثراء الحياة السياسية وتنعكس على الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية تهدف إلى طمأنة الشعب بأن الدولة تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس ارتكزت على أهمية وضرورة الاستمرار في رفع حالة الوعي المجتمعي وخلق جيل مثقف وقادر على المجابهة وإدراك كل التحديات والأزمات المحيطة.

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برلمانية: الرئيس السيسى حريص دائمًا على مشاركة أطياف الشعب فى حفل إفطار الأسرة المصرية

وأضاف النائب عمرو عكاشة أن حديث الرئيس في كل المناسبات يتسم بالهدوء والحكمة والثقة ومخاطبة الرأي العام بكل بساطة، وإشعاره بمكانته وأهمية دوره في تحقيق الأهداف الوطنية التي تخطو ببلادنا إلى آفاق أرحب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطرق الرئيس إلى أهمية الحوار حول الأمور الاقتصادية وكشف الأمور أمام جميع المواطنين، يؤكد حرص الرئيس على المواطن البسيط وثقته في ذكائه ومسئولياته تجاه وطنه، وهذا ما أثبته المواطن المصري خلال التحديات السابقة ودعمه للرئيس السيسي، ولذلك لدينا جميعًا مسئولية سياسية تجاه المواطنين ومعرفتهم بحقيقة الأمور والتحديات التي تواجهنا في كل مرحلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر أمس السبت، بحضور واسع لمختلف أطياف المجتمع المصري- على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم الرئيس مخرجاتها الأولى، موجهًا الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها، مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

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