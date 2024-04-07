رومانو: ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت

كشف فابريزو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق، عن اهتمام نادي ريال مدريد بموهبة ريفر بليت الأرجنتينية فرانكو ماستانوتو.

وقال رومانو عبر حسابه بـفيس بوك، إن ريال مدريد أرسل أكثر من مرة كشافيه لمتابعة لاعب وسط نادي ريفر بليت خلال هذا الموسم مع اهتمام كبير لضمه.

وأضاف رومانو، أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مهتمان باللاعب الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 45 مليون يورو.

صاحب الـ16 عامًا هو واحد من ناشئي النادي الأرجنتيني، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2024 الجاري.

وقد يتواجد لاعب الوسط في أوليمبياد باريس 2024 مع التانجو تحت قيادة المدرب خافيير ماسيكرانو.