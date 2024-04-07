الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت

ريفر بليت
ريفر بليت

كشف فابريزو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق، عن اهتمام نادي ريال مدريد بموهبة ريفر بليت الأرجنتينية فرانكو ماستانوتو.

وقال رومانو عبر حسابه بـفيس بوك، إن ريال مدريد أرسل أكثر من مرة كشافيه لمتابعة لاعب وسط نادي ريفر بليت خلال هذا الموسم مع اهتمام كبير لضمه.

وأضاف رومانو، أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مهتمان باللاعب الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 45 مليون يورو.

صاحب الـ16 عامًا هو واحد من ناشئي النادي الأرجنتيني، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2024 الجاري.

وقد يتواجد لاعب الوسط في أوليمبياد باريس 2024 مع التانجو تحت قيادة المدرب خافيير ماسيكرانو.

رومانو ريال مدريد فرانكو ماستانوتو ريفر بليت باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

النصر السعودى يفاوض قائد ريال مدريد السابق.. تفاصيل

أسطورة ريال مدريد يُحذر من صفقة كيليان مبابي

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

مصر تستعد لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يبحث عن مخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى