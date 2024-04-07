الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
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مصر

مركز المناخ: أمطار غدًا على مطروح تصل شمال الدلتا والوجه البحرى والقاهرة

أمطار خفيفة
أمطار خفيفة

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه متوقع بداية من غدٍ الإثنين، بداية انكسار الحرارة نهارًا وليلًا وإن كانت حول المعدل على معظم الأنحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلًا.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الإثنين من الساحل الشمالي الغربي 

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ، في بيان له أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الإثنين من الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح " ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة آخر اليوم ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء على شمال الدلتا وسيناء وتبقى الأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط.

نشاط واضح للرياح

وأوضح "فهيم"، أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح، في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة  قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح وانخفاض سقوط أمطار فجر الاثنين

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