الأحد 10 مارس 2024
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مصر

مركز معلومات المناخ: اليوم أول شهر برمهات.. "روح الغيط وهات"

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في بيان له، إن اليوم أول شهر برمهات وهو الشهر السابع فى التقويم القبطى، وسمي بذلك نسبة إلى "بامونت" إله الحرب والحرارة وهو الموصوف بالثور المنصور، وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات.

 

ومن أمثال شهر برمهات "روح الغيط وهات من السبع حاجات - برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات" وفيه تحصد الزراعة وتوضع الغلة فى الأجران" و"عاش النصرانى ومات لم يأكل الجبن فى برمهات" لأن فيه الصوم الأربعينى المقدس.

 

جدير بالذكر، أنه دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.

 

مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الشهر السابع بامونت الموصوف نضج المزروعات

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