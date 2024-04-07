الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمام الدم" فى غزة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس السبت، إن المملكة المتحدة "مصدومة من إراقة الدماء" في غزة و"هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي".

 

وفي بيان نشره بعد نصف عام على بدء الحرب قال سوناك إن "المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من حمام الدم" في غزة.

 

وأضاف: "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. المساعدات يجب أن تتدفق".

 

وأوضح سوناك: "نواصل الدفاع عن حق إسرائيل في هزيمة تهديد إرهابيي حماس والدفاع عن أمنها".

 

وتابع: "روّعنا مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين نقلوا الطعام للمحتاجين في غزة".

 

وقُتل سبعة عمال إغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في القطاع الفلسطيني الإثنين بغارات مسيّرة إسرائيلية بعد أن أشرفوا على تفريغ شحنة مساعدات نقلتها سفينة من قبرص.

 

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أن "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد"، معتبرا أن هذه هي "أسرع طريقة لإخراج الرهائن وتوصيل المساعدات".

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