أرتيتا: أرسنال ألحق ببرايتون الهزيمة الأولى على ملعبه منذ أغسطس الماضي

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته البالغة بفوز فريقه على ملعب برايتون 3 /صفر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة للغاية، هذا الفريق لم يخسر على ملعبه منذ أغسطس".



وسجل أهداف المباراة بوكايو ساكا من ركلة جزاء وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد في الدقائق 33 و62 و86.



ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 70 نقطة متساويا مع ليفربول الذي سيلاقي مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة، غدا الأحد.



أما برايتون فواصل ترنحه للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.



وأوضح أرتيتا "مباراة صعبة للغاية، وكان هناك الكثير من علامات الاستفهام، لكن الفريق كان ناضجا وذكيا في المباراة التي خضناها".



وأضاف "في الهجوم وفي الدفاع قدمنا أداءا رائعا على المستوى الفردي".



وأشار المدرب الإسباني "اهدرنا بعض الفرص المحققة، لكن الفريق بدا متصلا حقا ولديه هدف، اللمسة الأخيرة كان من الممكن أن تصبح أفضل، لكن هذا لم يشكل فارق وواصلنا المضي قدما، سعيد حقا باللعب هنا".



وأكد أرتيتا "برايتون كان جيدا للغاية اليوم، كان لدينا الكثير من علامات الاستفهام لكننا تمكنا من الإجابة عليها".

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