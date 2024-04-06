السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"كهرباء مصر العليا" تقترب من طرح ممارسة لتوريد 300 ألف عداد مسبق الدفع

جريدة الدستور

كشف المهندس أحمد صدقي رئيس  شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة حصلت على موافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر لطرح ممارسة  لشراء  300 ألف عداد كهرباء “أحادي، وثلاثي ” مسبق الدفع.

وأضاف “صدقي” في تصريح خاص لـ" الدستور"، أن الممارسة في طور إعداد المواصفات الفنية تمهيدا لطرحها قبل انتهاء شهر أبريل الجاري.

وقال رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن نسبة تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع على مستوى الشركة تبلغ 40% من عدد المشتركين، حيث تم تركيب 250 ألف عداد كودي مسبق الدفع حتى الآن في السنة المالية الجارية 2023 /2024.

وأشار صدقي إلى أن شركة مصر العليا انتهت من التعاقد مع شركة جيزة لتوريد 150 ألف عداد مسبق الدفع "أحادي، ثلاثي"، حيث تم توريد 20 ألف عداد منها خلال الفترة السابقة، وجار توريد 20 ألف عداد أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على انتهاء الشركة من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية في ديوان عام الشركة بأسوان، كما تم تشكيل غرف للطوارئ في ديوان عام كل قطاع في الـ 4 محافظات التي تقع في نطاق عمل الشركة وهي "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج".

وتم التنبيه على تواجد ورديات مركزية بالقطاعات للطوارئ، وفي الإدارات للتدخل السريع في حالة الإبلاغ عن أي أعطال على مدار الـ24 ساعة، ونشر فرق الطوارئ مجهزة بعربتها ومعدتها لإصلاح أي عطل طارئة طول مدة إجازة عيد الفطر، إضافة إلى توافر 22 ماكينة ديزل للطوارئ محمولة على السيارات بقدرات مختلفة للوصول لأي مكان.

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