السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس "كهرباء مصر العليا": تركيب 250 ألف عداد كودى خلال 2023/ 2024

المهندس أحمد صدقي
المهندس أحمد صدقي

كشف المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن أن نسبة تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع على مستوي الشركة تبلغ 40% من عدد المشتركين، حيث تم تركيب 250 ألف عداد كودي مسبق الدفع حتي الآن في السنة المالية الجارية 2023 /2024.

وأضاف صدقي في تصريح، لـ"الدستور"، أن شركة مصر العليا انتهت من التعاقد مع شركة جيزة لتوريد 150 ألف عداد مسبق الدفع "أحادي، ثلاثي"، حيث تم توريد 20 ألف عداد منها خلال الفترة السابقة، وجار توريد 20 ألف عداد أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على انتهاء الشركة من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية في ديوان عام الشركة بأسوان، كما تم تشكيل غرف للطوارئ في ديوان عام كل قطاع في الأربع محافظات التي تقع في نطاق عمل الشركة وهي "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج".

وتم التنبيه على تواجد ورديات مركزية بالقطاعات للطوارئ، وفي الإدارات للتدخل السريع في حالة الإبلاغ عن أي أعطال على مدار الـ24 ساعة، ونشر فرق الطوارئ مجهزة بعربتها ومعدتها لإصلاح أي عطل طارئة طول مدة إجازة عيد الفطر، إضافة إلى توافر 22 ماكينة ديزل للطوارئ محمولة على السيارات بقدرات مختلفة للوصول لأي مكان.

المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا توزيع الكهرباء ركيب العدادات الكودية العدادات الكودية شركة مصر العليا الكهرباء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتى الكهرباء والإسكان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

بحضور وتشريف الرئيس السيسي.. بدء توافد ضيوف حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.. توافد كبير لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

وليد سعد يعود للغناء بعد غياب 17 عاما بـ "اللي فارق فارق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء