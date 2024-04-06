رئيس "كهرباء مصر العليا": تركيب 250 ألف عداد كودى خلال 2023/ 2024

كشف المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن أن نسبة تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع على مستوي الشركة تبلغ 40% من عدد المشتركين، حيث تم تركيب 250 ألف عداد كودي مسبق الدفع حتي الآن في السنة المالية الجارية 2023 /2024.

وأضاف صدقي في تصريح، لـ"الدستور"، أن شركة مصر العليا انتهت من التعاقد مع شركة جيزة لتوريد 150 ألف عداد مسبق الدفع "أحادي، ثلاثي"، حيث تم توريد 20 ألف عداد منها خلال الفترة السابقة، وجار توريد 20 ألف عداد أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على انتهاء الشركة من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية في ديوان عام الشركة بأسوان، كما تم تشكيل غرف للطوارئ في ديوان عام كل قطاع في الأربع محافظات التي تقع في نطاق عمل الشركة وهي "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج".

وتم التنبيه على تواجد ورديات مركزية بالقطاعات للطوارئ، وفي الإدارات للتدخل السريع في حالة الإبلاغ عن أي أعطال على مدار الـ24 ساعة، ونشر فرق الطوارئ مجهزة بعربتها ومعدتها لإصلاح أي عطل طارئة طول مدة إجازة عيد الفطر، إضافة إلى توافر 22 ماكينة ديزل للطوارئ محمولة على السيارات بقدرات مختلفة للوصول لأي مكان.