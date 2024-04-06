مبادرة شبابية لتوزيع الملابس مجانا بقرية "قصاصين الأزهار" فى الشرقية (صور)

نظم عدد من الشباب في قرية قصاصين الأزهار بالشرقية مبادرة بعنوان "مبادرة فاعل خير"، لتوزيع الملابس مجانا على الفقراء في القرية.

الفكرة بدأت بمجموعة من الشباب المتطوعين من أهل القرية، قاموا بجمع الملابس المستعملة من الأسر الأيسر حالا في القرية وتجميعها وإعادة غسلها وكيها لتكون لائقة وتم تنظيم فعالية لتوزيع هذه الملابس على الأسر الفقيرة بالقرية.

وقال محمود ناصر، من شباب القرية، في تصريحات لـ"الدستور": "أطلقنا مبادرة لجمع الملابس المستعملة استعمال خفيف من الأسر، وفوجئنا باقتناع عدد كبير من الأسر في القرية، وجمعنا عددا ضخم من الملابس وقمنا بتطوير الفكرة فهناك متطوعون في المبادرة كانت وظيفتهم استلام الملابس، وآخرون يقومون بغسلها وتعليقها فى المكان المخصص لها، وبعدها يتم توزيعها بشكل لائق على الأسر الفقيرة بالقرية كنوع من التكافل في القرية".

ووجه "ناصر" رسالة للشباب في كل القرى بمحافظات الجمهورية، بتفعيل مثل هذه المبادرات ونشرها، لمساعدة الأسر الفقيرة في كل أنحاء الجمهورية، متابعا: "أشياء بسيطة لكن ثوابها كبير عند ربنا".