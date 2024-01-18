دعم الأولى بالرعاية.. التحالف الأهلى يطلق «ستر وعافية»: «خدمات طبية وتوزيع ملابس»

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المرحلة الـ٢٧ من قوافل «ستر وعافية» فى مركز شباب نوال عثمان فى مدينة ٦ أكتوبر، بمشاركة عدد من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من ١٥ ألف مستفيد. وقدم التحالف الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفق استحقاق لخطة الحماية وتماشيًا مع جهوده فى جميع المحافظات؛ لتقديم الدعم اللازم وتخفيف العبء وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، وتضم العديد من التخصصات «باطنة وجلدية ونساء وأسنان ورمد وأطفال وأنف وأذن»، وتجرى العديد من الخدمات الطبية، من بينها الكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

كما تتضمن حملة طرق الأبواب توزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة «خيرك سابق» للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بجانب إقامة كرنفال الأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة، وتهتم القافلة بالمساعدة فى فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع، من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين فى الأنشطة التى يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطنى للتطوع.

محمد إبراهيم: «الكشافة» تنظم الطوابير وتساعد الكبار

قال محمد إبراهيم، قائد كشافة مجموعات «نقدر»، إن الكشافة هى حركة تطوعية، من ضمن المهام الأساسية فيها خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الكشافة اليوم تتولى مهمة التنظيم فى قافلة «ستر وعافية»، مؤكدًا أنه يتم تدريب الأطفال على التعامل مع الكبار ومساعدتهم، مضيفًا: «روح التعامل والود فى التعامل مع المواطنين عظيمة جدًا من الأطفال، ويقابلها دعم كبير من الكبار».

وأوضح أن مجموعات التطوع تسهم فى تنظيم طوابير الطلاب، مضيفًا: «الإقبال كبير جدًا من الأهالى فى الساعات الأولى، خاصة أنهم يحتاجون للدعم وللخدمات المقدمة من قبل مبادرة (ستر وعافية)».

مرام على: الصغار سعداء بمشاركتهم فى المبادرة

قالت مرام على، قائدة متطوعة فى الكشافة، إن الأطفال سعداء بمشاركتهم ضمن صفوف المبادرة، مضيفة: «أطفال الكشافة هم من يحملون مسئولية توجيه المواطنين وتقديم المساعدة لهم».

وأوضحت أن كل طفل له مهمة محددة، مضيفة: «هناك من ينظم الفعاليات، والبعض يساعد فى دخول العيادات بترتيبات مسبقة، كما أنهم يساعدون كبار السن، وهناك أيضًا مسئول التنظيم فى معرض الملابس».

وأضافت أنها سعيدة بمشاركتها ضمن فعاليات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، متابعة: «أشعر بسعادة الأطفال».

نهى نبيل: الكل يحرص على تنفيذ مهمته على أفضل وجه

من جهتها، أوضحت نهى نبيل، مساعد قائد مجموعة «نقدر» الكشفية، أنها تقود الأطفال لتنظيم توافد الأهالى ودخولهم وتسجيل بياناتهم، منوهة: «كل طفل لديه مهمة ويحرص على تنفيذها بأفضل وجه ممكن».

وأضافت أنهم جهزوا لليوم من خلال دعم مشاركة الأطفال الفعلية فى خدمة المجتمع والوطن عبر مبادرة «ستر وعافية»، متابعة: «يتراوح عمر الأطفال المشاركين فى عملية التنظيم من ٧ سنوات لـ١٤ سنة».

وقالت إن الأطفال يشاركون فى توزيع الملابس بشكل مجانى على الأهالى فى منطقة مساكن عثمان، مختتمة: «سعيدة بمشاركتى اليوم».

هشام أمين: نستهدف كل المواطنين والقافلة تضم كل التخصصات

قال هشام أمين، مسئول القافلة الطبية بإحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إن القافلة الطبية تضم كل التخصصات الطبية وأيضًا معمل تحاليل فورية لمساعدة الأطباء فى التشخيص الدقيق، وصيدلية متكاملة بها كل الأدوية الطبية وكل شىء متوافر، منوهًا: «جينا نقدم خدمتنا للأهالى».

وأوضح «أمين» أن هدف قافلة «ستر وعافية» هو الوصول لكل أهالى مساكن نوال عثمان، مشيرًا إلى أن أدنى أرقام تطمح القافلة لتحقيقها هى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو ٤٠٠ لـ٥٠٠ مستحق، منوهًا: «نفسنا الناس كلها تيجى».

وأشار إلى أن هناك بعض الحالات التى ستستمر قافلة «ستر وعافية» فى متابعتها، والتى تتمثل فى العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل الطبية، مضيفًا: «جهزنا المكان فى خلال أسبوع بمركز شباب عثمان، ووفرنا كل المستلزمات لمساعدة الأطباء».

جيهان زكى: نسعى لتقديم الرعاية لـ5000 مواطن

قالت جيهان زكى، عضو التحالف، إن قافلة «ستر وعافية» تقدم خدماتها المتنوعة للأهالى فى مساكن نوال عثمان، مشيرة إلى أن القافلة الطبية تضم ١٠ تخصصات، بالإضافة إلى المعمل والصيدلية لتوزيع الأدوية الطبية والعلاجية.

وأشارت إلى أن القافلة الطبية تخدم حوالى ٥٠٠٠ فرد، حيث يتم تقديم الخدمات والعلاج لهم بالمجان ولمدة يومين متواصلين، مضيفة أن المبادرة تتضمن أيضًا العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية.

وأضافت: «الأنشطة المقدمة مهمة جدًا، ويشارك فيها طلاب كليات التربية الفنية والخدمة الاجتماعية فى جامعة حلوان، والكل يبذل قصارى جهده لمساعدة الأهالى».

وأوضحت أن مبادرة «ستر وعافية» أتاحت للجمعيات الأهلية تقديم خدماتها للمواطنين فى الأماكن النائية والأكثر احتياجًا.