مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 27.. حبيبة تستمر في محاولات تحرير والدها

استمر أبطال المسلسل سر المسجد في الحلقة 27 في محاولات الحصول على الرموز، واستمرت حبيبة في محاولات تحرير والدها أيمن من قبضة غلباوي.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 27

وأعطى غلباوي أحد رموز المسجد للشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال، فيما نجحت حبيبة في تحرير والدها، عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي، وظل الأبطال داخل التطبيق يبحثون عن الرموز.

وحكى الشيخ صلاح للأطفال تاريخ المسجد النبوي، ومتى بني.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعرض الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أيمن، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.