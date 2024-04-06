السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يداهم أوكار "تجار الكيف" قبل العيد

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، حملات متتالية علي تجار الكيف داخل أوكارهم للسيطرة على تجارتهم وعدم ترويجهم المواد المخدرة قبل أيام من عيد الفطر.

وتمكن رجال مباحث المخدرات من ضبط عدد من الأوكار والدواليب بمنطقة السيدة زينب ودار السلام وعرب غنيم بحلوان والبساتين والمعصرة والسلام أول وعين شمس ومنشأة ناصر.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط كميات كبيرة من أقراص المخدرات والحشيش والفودو والاستروكس.

كما تم ضبط كميات كبيره من مخدر الهيدرو والآيس بحوزة عدد من الديلرات بالمناطق الشعبية.

كما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة بعض الحملات في محيط الأندية الكبرى، لمنع ترويج المخدرات حولها. 

لمكافحة المخدرات بالقاهرة للسيطرة علي تجارتهم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات المواد المخدرة

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