السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير توثيق جرائم الحرب في غزة

مؤتمر صحفي للإعلان
مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير توثيق جرائم الحرب في غزة

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي، الذى تعقده المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان، فلسطين، للإعلان عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة.

وكان  فريق محققي البعثة المشتركة انتهى من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وكذلك إقليم القاهرة الكبرى   لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات  بتلك المناطق، وضم فريق البعثة المشتركة كل من  محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسا للبعثة، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، ومحمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، فيما رافق الفريق كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.

وكانت البعثة  كانت قد قامت بزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر في العديد من المستشفيات بعد من المحافظات المختلفة واستمعت الي شهادتهم حول الاصابات التي تعرضوا لها نتيجة حرب الإبادة التي يتعرضون لها.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان مركز ميزان فلسطين شهادات ضحايا جرائم الحرب البعثة المشتركة

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