فريقان من طلاب وخريجي معهد تكنولوجيا المعلومات يفوزان في "زنقة الألعاب"

فاز فريقان مصريان يضمّان عددًا من الطلاب والخريجين من معهد تكنولوجيا المعلومات iTi، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مسابقة "زنقة الألعاب".



ومسابقة "زنقة الألعاب" هي واحدة من أبرز الفعاليات المخصصة لصناعة تطوير الألعاب الرقمية في المنطقة العربية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير منصة للمطورين لعرض ألعابهم والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم العربي. وشهدت هذه النسخة مشاركة أكثر من 800 مشارك من 12 دولة عربية، قاموا بتطوير أكثر من 210 لعبة في 72 ساعة.



وحصل فريق يضم أعضاء من أكاديمية تطوير الألعاب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات وخريجي مسار الواقع الممتد على المركز الثالث في المسابقة وذلك عن تطوير لعبة "عالم البذور"، كما حصد فريقٌ آخر مكوّن من مجموعة من الطلاب في مساري فن الألعاب وبرمجة الألعاب بالمعهد على جائزة أفضل لعبة بتصويت الجمهور عن لعبة "مسك الليل".



جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي المعهد دورًا حيويًا في تعزيز نمو صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية في مصر، إذ ينظم مجموعة من الأنشطة، منها دورات تدريبية وندوات تعليمية وشهادات احترافية وفعاليات ومسابقات متخصصة في هذا المجال بهدف بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال تطوير الألعاب الرقمية وتأهيلهم للاحتراف فيه.

في سياق متصل، شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول تعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية عبر الإنترنت.

والندوة هي جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولي للاتصالات، ونُظِمَت بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة.



وانعقدت الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد وتناولت العلاقة بين سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والعوالم الافتراضية.

كما سلطت الضوء على مجموعة العمل 8 المعنية بالاستدامة والإتاحة والشمول، التابعة للفريق المتخصص المعني بالميتافيرس بالاتحاد الدولي للاتصالات، ودورها في وضع معايير جديدة لدعم بناء ميتافيرس مفتوح وشامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت المجموعة قد أعدت ونشرت 10 تقارير لتعزيز مناقشة نفاذ ذوي القدرات الخاصة لعالم ميتافيرس، مما يمهد الطريق لتجارب افتراضية أكثر شمولية ودمجًا للمستخدمين من جميع الفئات، خاصة ذوي القدرات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشغل منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل 8.



وشاركت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الرئيسية خلال الندوة، التي انعقدت تحت شعار "كسر الحواجز.. تسهيل نفاذ ذوي القدرات الخاصة للعوالم الافتراضية".