مرض خطير يجتاح أستراليا ويهدد حياة حديثى الولادة

تواجه أستراليا تفشيا لمرض السعال الديكي، حيث تم تسجيل نحو 2799 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وتسجل الحالات أعلى مستوياتها في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، حيث تم تسجيل أكثر من 1000 حالة في كل ولاية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان أكبر تفشٍ تم الإبلاغ عنه في أستراليا لمرض السعال الديكي من عام 2008 حتى عام 2012، وتم تسجيل أكثر من 140 ألف حالة خلال تلك الفترة.



بلغ العدد ذروته عند 38748 حالة في عام 2011، وكان هناك تفشٍ أصغر بين عامي 2014 و2017، مع أكثر من 60 ألف حالة في هذه السنوات