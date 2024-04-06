محمد هانى: حققنا هدفنا فى الصعود ولا نخشى أى فريق

أبدي محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي، سعادته بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي سيمبا التنزاني ذهابا وإيابًا.

وأكد محمد هاني، خلال تصريحاته التليفزيونية عقب نهاية المباراة، “الحمد لله على المكسب أنت عملت اللي أنت عاوزه وكسبت وصعدت أنا مش شايف إن كان في تراخي، كان في تكتيك معين المدرب طالبه وإحنا نفذناه وفي الآخر حققنا الهدف المطلوب إننا نكسب ونصعد”.

وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 20 في تاريخه بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا.

وأضاف الظهير الأيمن أنه لا توجد أي تفضيلات أو فريق معين عاوزين نلاعبه في نصف النهائي لأن الفريق اللي هيبقى موجود هنركز ونحضر ونشوف نقاط القوة والضعف ونشتغل عليها كل الفرق الموجودة كويسة وبتنافس هدفنا إننا نحافظ على اللقب إن شاء الله.

وأشار محمد هاني إلى أنه لا يوجد سر معين لظهوره بشكل مميز الفترة الأخيرة، مضيفًا: “أنت بتشتغل وبتجتهد الناس مبتبقاش شايفة ده أنك بتشتغل على نفسك وكمية التضحيات اللي بتضحي بيها في الآخر هي تفاصيل صغيرة أنت لو اشتغلت عليها هتلاقي نفسك في الاخر وصلت لحاجة كبيرة كويس أن في ناس شايفة أني بجتهد وبعمل اللي عليا وفي الأول والآخر النتيجة دي بتاعت ربنا أنت بتشتغل على نفسك والنتيجة بتاعت ربنا”.

واختتم هاني حديثه شكرا لجمهور الأهلي اليوم الاستاد ممتلئ أنت في رمضان والناس صايمة كانت تهتف لكل اللعيبة وشجعوهم من أول دقيقة لآخر دقيقة شكرا ليكم ودايما في ضهرنا ويارب نكون عند حسن ظنهم ونعملهم حاجة تفرحهم.

الأهلي حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في في حجز بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 20 في تاريخه بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على سيمبا التنزاني.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد سجله لاعبه أحمد نبيل كوكا.

كما حقق الفريق الفوز إيابًا في القاهرة، بهدفين دون رد، عن طريق عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا من ركلة جزاء.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة.