البيت الأبيض: ليس لدينا خطط للتحقيق في استهداف موظفي "المطبخ العالمي" بغزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم الجمعة، إنه "لا توجد خطط" للولايات المتحدة لإجراء تحقيق مستقل أو منفصل حول الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في World Central Kitchen في غزة.

تحقيق مستقل يعملون عليه

ودعا المطبخ المركزي العالمي إلى إجراء مزيد من التحقيقات المستقلة في الهجوم، قائلاً إنه لا يمكن الوثوق بإسرائيل للتحقيق في أخطائها في غزة.

وفي وقت سابق، اتهم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إسرائيل باستهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غارة على غزة هذا الأسبوع.

وقال السفير رياض منصور في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن "مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي ليس حادثا منعزلا".

وأضاف منصور أن "إسرائيل كانت تعرف جيدًا من تستهدف، حيث أصابت ثلاث سيارات في ثلاثة مواقع، على الرغم من أنه كان من الممكن التعرف عليها وتم التنسيق معها".

وقال السفير "إن الأمر يتطلب مقتل أجانب" حتى يعترف المجتمع الدولي بمعاناة الفلسطينيين في غزة خلال الـ 180 يومًا الماضية.

وأسفرت الغارة عن مقتل فلسطيني وثلاثة بريطانيين ومواطن أمريكي كندي مزدوج الجنسية وأسترالي وبولندي، بحسب المنظمة.