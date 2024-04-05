الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمة دولية: 60 ألف حامل تعانى من تردى الأوضاع الصحية فى غزة

غزة
غزة

أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تحذيراً بشأن الوضع السيئ الذي تواجهه النساء الحوامل والأمهات في غزة، وسط انهيار الرعاية الصحية في القطاع، ومع ما يقرب من ستة أشهر من الصراع المستمر، تكافح هذه الفئات الضعيفة من أجل البقاء، وتواجه نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية، إلى جانب خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق.

ووفقًا للجنة الإنقاذ الدولية منذ 7 أكتوبر، فقد شملت حصيلة الوفيات اليومية ما متوسطه 37 أمًا.

ويقول التقرير إن حوالي 60,000 امرأة حامل في غزة يواجهن الآن، قيودًا شديدة أو انعدامًا كاملاً للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية قبل الولادة.

ما يقرب من 200 امرأة تلد في غزة كل يوم 

 

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وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إنه من بين ما يقرب من 200 امرأة تلد في غزة كل يوم، فإن الغالبية العظمى تُترك دون دعم القابلات أو الأطباء أو مرافق الرعاية الصحية أثناء الولادة أو بعدها.

ومن بين 36 مستشفى كانت تعمل قبل تصاعد النزاع، هناك اثنان فقط من أصل 12 مستشفى تعمل جزئياً يمكنها تقديم خدمات الأمومة.

وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إنه من المعتقد أن الوضع الغذائي لأكثر من 155 ألف امرأة حامل ومرضعة، معرضات بشدة لخطر سوء التغذية اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول، قد تدهور بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وقال آرفيند داس، رئيس فريق لجنة الإنقاذ الدولية لأزمة غزة، إن النساء يُجبرن الآن على الولادة في ظروف مؤقتة، بين الأنقاض أو في الملاجئ المكتظة، بسبب عدم توفر الرعاية الطبية.

وأكد “داس” أن النقص في الكهرباء والأدوية والمعدات الطبية والعاملين، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على المساعدات، أدى إلى تقويض تقديم الرعاية الصحية في غزة بشكل خطير، حسبما افادت شبكة سي إن إن الامريكية . 

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