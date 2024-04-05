بأغلبية 28 صوتًا.. دعوة دولية بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

تبَّنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل، كما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة.

وقال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إن ما يُقال حول تخزين الأسلحة بالمستشفيات في غزة "كذبة"، واصفًا ما حدث في مستشفى الشفاء بـ"وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي.

وأضاف خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن 14 ألف طفل فلسطيني، ليسوا "حماس" وليسوا مقاتلين، و9 آلاف إمرأة ليست "حماس" أو مقاتلين.