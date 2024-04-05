دينا فؤاد تخدع زوجها وتضع له المنوم فى..أحداث الحلقة 25 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، تشاجر المعلم عبد ربه مع زوجته حنان الغرباوي والتعدي عليها بالضرب بعدما شاهد شريط المنوم وتأكده بتناولها له في المشروبات.

وقال لها عبد ربه: “أنتي بتخدعيني وتحطيلي منوم يا حنان”، وردت عليه وهي في حالة من الرعب: “حطيت منه مرتين بس لأن كنت خايفة منك”.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجهه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.